Последнее обновление: 11.10.2024 13:46

Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 11 октября 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,98 копейки, или на 0,6%, до 3,2813 рубля при текущем объёме $11,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,77 копейки, или на 0,23%, до 3,4282 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 1207,2 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 3,06 копейки, или на 0,65%, до 4,6850 рубля за 10 юаней при текущем объёме 0,5 млн. юаней.

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