Последнее обновление: 22.11.2024 18:00

В Польшу прибыли все заказанные в 2019 году установки HIMARS

В Польшу прибыли последние две из 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS, приобретенных в феврале 2019 года. Об этом сообщило Агентство вооружений Польши в соцсети X (ранее Twitter).

Поставленные пусковые установки оснащены учебными платформами M68A2 для тренировочных целей.

"Они будут обеспечивать учебную поддержку первому дивизионному огневому модулю HOMAR-A, который в течение последних месяцев уже пополнился ранее законтрактованными машинами", – говорится в сообщении.

Мариуш Блащак, бывший министр национальной обороны, который контрактовал закупку поставленных установок, отметил, что в сентябре 2023 года подписал рамочное соглашение о закупке 486 систем HIMARS.

Он подчеркнул, что дальнобойная артиллерия имеет решающее значение, о чем свидетельствует опыт войны в Украине, и раскритиковал действия действующего правительства за блокирование контракта на поставку дальнейших пусковых установок HIMARS.

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