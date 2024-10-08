Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 октября 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,33 копейки, или на 0,1%, до 3,2828 рубля при текущем объёме $1,4млн.

Курс евро снижается на 0,5 копейки, или на 0,14%, до 3,6100 при текущем объёме 0,1 млн.евро.

Российский рубль снижается на 0,13 копейки, или на 0,04%, до 3,4474 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 322.5 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1,38 копейки, или на 0,29%, до 4,7000 рубля за 10 юаней при текущем объёме 5 млн. юаней.