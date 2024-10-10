Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 октября 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,91 копейки, или на 0,28%, до 3,3 рубля при текущем объёме $0,7млн.

Курс евро снижается на 2,46 копейки, или на 0,67%, до 3,62 при текущем объёме 0,5 млн.евро.

Российский рубль снижается на 1,47 копейки, или на 0,43%, до 3,4198 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 276,2 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,7 копейки, или на 0,15%, до 4,7238 рубля за 10 юаней при текущем объёме 7,4 млн. юаней.