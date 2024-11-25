В Эстонии средняя зарплата в III квартале выросла до €1959

В III квартале 2024 года средняя зарплата в Эстонии составила €1959, медианная зарплата – €1620.

Как сообщил Департамент статистики, в годовом сравнении брутто-зарплата выросла на 8,1%, а медианная увеличилась на 8%.

Средняя месячная брутто-зарплата в III квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (€3506), финансовой и страховой деятельности (€3068), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (€2540).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (€1285), в сфере предоставления прочих видов услуг (€1311) и в сфере операций с недвижимостью (€1366).

Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (10,6%), а также в сфере образования (9,6%).

В III квартале самой высокой месячная брутто-зарплата была в Таллинне (€2307), в Харьюмаа (включая Таллинн, €2200) и в Тарту (€1962). Самой низкой в третьем квартале этого года зарплата была в Валгамаа (€1452), Вырумаа (€1477) и Ляэнемаа (€1485).

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в III квартале 2024 года составила €1620.

Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне (€1900), за ним следовали Харьюмаа (включая Таллинн, €1821) и Тартумаа (€1661). Самой низкой медианная зарплата была в Вырумаа (€1252), Валгамаа (€1271) и Ида-Вирумаа (€1272).