Последнее обновление: 25.11.2024 13:34

Кризис Northvolt может стать решающим для амбиций европейских электромобилей

Финансовый крах Northvolt наносит удар по плану Европы создать собственную индустрию аккумуляторов для электромобилей, вызвав дискуссию, нужно ли делать больше для привлечения инвестиций, поскольку стартапы пытаются догнать китайских конкурентов. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшая европейская надежда на аккумуляторные батареи для электромобилей подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 Кодекса США о банкротстве после того, как переговоры с инвесторами и кредиторами, включая Volkswagen и Goldman Sachs, по финансированию не увенчались успехом.

Это оставило амбиции Европы по созданию собственной аккумуляторной промышленности несбыточной мечтой.

Шведская компания с момента основания в 2016 году получила более $10 млрд в виде акционерного, долгового и государственного финансирования. Volkswagen и Goldman Sachs владеют примерно по одной пятой ее акций.

В пятницу Northvolt заявила, что нуждается в $1,0-1,2 млрд новых средств в рамках процесса реструктуризации, который, как она надеется, завершится к концу марта.

В последние месяцы компания сократила бизнес и сократила рабочие места, пытаясь укрепить свои финансы. Но компания пытается производить достаточные объемы высококачественных аккумуляторов, и в июне потеряла контракт на €2 млрд ($2,1 млрд) от BMW.

Рост спроса на электромобили происходит медленнее, чем многие в отрасли прогнозировали, а Китай, по данным Международного энергетического агентства, вышел в лидеры по производству электромобилей, контролируя 85% мирового производства аккумуляторных батарей.

В этом году по меньшей мере восемь компаний отложили или отказались от проектов по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе, в том числе китайская компания Svolt и совместное предприятие ACC, возглавляемое Stellantis и Mercedes-Benz.

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