Планируемое с 1 января повышение пошлины за транзит газа в Германии не затронет Чехию

С 1 января 2025 года Германия увеличит пошлину за транзит газа с €2,50 до €2,99 за каждый мегаватт-час. Об этом сообщила в пресс-релизе компания Trading Hub Europe GmbH, координирующая газовый рынок Германии.

При этом в мае, после критики со стороны Чехии и других стран, ФРГ пообещала, что с января отменит сбор.

Это повысит на газ, импортируемый в Чехию с западного направления в Чехию, примерно на 6%, предупредил журнал Ekonomický deník.

Однако, по информации Министерства промышленности и торговли Чехии, повышение не коснется Чехии. Актуальные немецкие меры не должны распространяться на газ, который поставляется из Германии через границу. Таким образом, Прага продолжает рассчитывать на то, что плата за транзит в Чехию будет полностью отменена с начала следующего года, что ранее обещало и правительство Германии. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли Марек Вошалик, отвечая на вопрос чешского информагентства ČTK.

Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия, начиная с весны 2024 г., усиливали давление на Европейскую комиссию, требуя принять меры против спорной пошлины. Поводом для критики стало то, что такой сбор усложняет процесс выхода из поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы. Германия ввела плату осенью 2022 г., когда ей пришлось покрывать расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечивать безопасность поставок. Пошлина распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые получают газ по немецким газопроводам.

Газовый рынок существенно изменился после вторжения России в Украину в феврале 2022 г., когда ЕС ввел санкции против России и начал отказываться от российского сырья, включая нефть и газ.