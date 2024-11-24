Минобороны Германии критикуют за намерения потратить €825 млн на парадную форму

Немецкое Министерство обороны столкнулось с критикой из-за намерений потратить €825 млн на парадную форму для военных Бундесвера. Об этом стало известно изданию Bild.

Издание отмечает, что соответствующая заявка была подана в бюджетный комитет Бундестага в четверг, 21 ноября.

Согласно отчету, €306 млн из €825 млн, которые хочет потратить Минобороны, уже были выделены по контракту, но еще не потрачены, поскольку из-за войны РФ против Украины этот проект был отложен.

Теперь в ведомстве хотят, чтобы бюджетный комитет одобрил оставшиеся €519 млн на парадную форму на своем следующем заседании.

Между тем член бюджетного комитета Бундестага от оппозиционного ХДС Инго Гедехенс раскритиковал этот план.

В комментарии Bild он сказал, что это "абсурдная расстановка приоритетов – потратить много денег на обмундирование, которое не сделает Бундесвер более пригодным для войны"

"Более €800 млн – это невероятно большая сумма, которая вызывает много вопросов", – сказал Гедехенс.

Ранее сообщалось, что правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.