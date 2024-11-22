Последнее обновление: 22.11.2024 18:00

В Украине замедляется промышленная инфляция

Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре составил 0,8%, этот же показатель год к году замедлился до 24,5%. Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что в октябре индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) составил 0,8%, тогда как в сентябре он был равен 2,2%.

Основным фактором замедления промышленной инфляции в прошлом месяце стали цены на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, которые по сравнению с сентябрем снизились на 0,1%.

В то же время в годовом измерении цены на энергоносители увеличились на 39,0%, что влияет на годовой показатель промышленной инфляции, который в октябре составил 24,5%.

Самым высоким в текущем году остается индекс цен производителей промышленной продукции, зафиксированный в июне - 14,0%, после повышения предельных цен на электроэнергию для бизнеса.



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