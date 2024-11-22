Госдолг Казахстана составляет порядка 23% от ВВП страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената, отвечая на вопросы журналистов касательно объема государственного долга.

Вице-премьер рассказал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, международные рейтинговые агентства ежегодно оценивают уровень развития экономики, уровень финансовой устойчивости Казахстана и отмечают стабильно низкий размер государственного долга, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

«Последние изменения, которые произошли в международных кредитных рейтингах, свидетельствуют о фискальной, финансовой устойчивости нашей страны. У нас имеются значительные валютные резервы в виде Национального фонда, золотовалютных резервов, размер которых превысил уже больше 100 млрд долларов, и это та финансовая подушка безопасности, которая позволяет нам активно привлекать инвестиции. Мы приняли Концепцию управления государственными финансами. В ней прописаны ограничения - госдолг в целом не должен превышать 32% от ВВП страны. Сейчас данный показатель составляет порядка 23%, то есть мы находимся на достаточно безопасном и комфортном уровне по объему государственного долга», - сообщил Нурлан Байбазаров.

Он отметил, что этот долг нужно рассматривать как инвестиции, благодаря привлечению которых создаются активы, позволяющие развивать казахстанскую экономику.

«Мы строим дороги, инвестируем в инфраструктуру, запускаем новые производства. Это создает прочную основу для развития экономики в дальнейшем, чтобы обеспечивать экономический рост нашей страны», - пояснил чиновник.