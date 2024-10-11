Италия на полгода продлила режим ЧС в сфере миграции

Правительство Италии еще на полгода продлило режим чрезвычайной ситуации в сфере миграции. Об этом передает EFE со ссылкой на правительственный пресс-релиз.

"В этом году мы отметили значительное снижение миграционного потока, однако, несмотря на это необходимо продолжать поддерживать чрезвычайные меры", - говорится в сообщении.

Впервые режим чрезвычайной ситуации в сфере миграции итальянские власти ввели в апреле 2023 года. С тех пор его неоднократно продлевали.

С начала 2024 года в Италию по Средиземному морю прибыли более 52 тысяч мигрантов, с января по октябрь 2023 года - 138 тысяч мигрантов.