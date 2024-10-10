ЕС может в третий раз отложить систему биометрического контроля на границах

Планы снятия отпечатков пальцев у пассажиров, въезжающих в ЕС с 10 ноября, будут отложены в третий раз после того, как Франция, Германия и Нидерланды выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатов.

Внедрение системы въезда-выезда (EES), которая требует от граждан стран, не являющихся членами ЕС, сдать отпечатки пальцев или сфотографироваться перед въездом в Шенгенскую зону, уже дважды откладывалось.

Ее должны были ввести летом прошлого года, но Франция выразила обеспокоенность, что это будет иметь негативное влияние на проведение чемпионата мира по регби осенью прошлого года и Олимпийских игр летом этого года. Его перенесли на 6 октября этого года, а затем снова отложили до ноября на фоне опасений относительно срыва школьных поездок в ЕС.

Источники среди дипломатов ЕС заявили в среду, что существует очень мало шансов на то, что любая версия новой системы въезда-выезда будет готова к внедрению через четыре недели, несмотря на официальное объявление даты ее запуска Европейской комиссией в прошлом месяце.

На встрече министров внутренних дел в Люксембурге в четверг столицы ЕС будут проинформированы о планах на случай непредвиденных обстоятельств, причем ожидается, что будут представлены альтернативные варианты.

Один из них предусматривает поэтапный запуск всей схемы порт за портом и аэропорт за аэропортом в течение месяцев или даже года.

Другой может предусматривать введение "EES Lite" в следующем году в пока не определенную дату, когда данные из паспортов будут загружаться в центральную базу данных, а данные об отпечатках пальцев или распознавании лица будут сниматься в другом месте или позже. Одной из самых больших проблем в таких местах, как порт Дувр, являются задержки, вызванные тем, что пассажирам приходится выходить из автомобилей или автобусов, чтобы снять отпечатки пальцев.

Еще один вариант – изменить правила ЕС, которые требуют снятия биометрических данных на границах, позволив туристам и другим лицам загружать биометрические данные в приложение или в безопасных местах за пределами портов или аэропортов.

Один из источников сообщил, что это "небольшой беспорядок", и лидеры ЕС пытаются решить, как действовать дальше, не "теряя лица".

Франция, Германия и Нидерланды отвечают за 40% всего въездного трафика в ЕС через крупные аэропорты.

В начале сентября эти три страны направили в Европейскую комиссию письмо, в котором сообщили, что не готовы к новой системе. С тех пор переговоры продолжаются, но решение так и не было найдено.

Отмечается, что причиной задержек является система взаимодействия каждой страны с агентством eu-Lisa, которое управляет технологиями и базами данных для блока в сфере свободного передвижения, безопасности и правосудия.

"Именно eu-Lisa, похоже, еще не готова. Это проблема, и комиссия должна будет рассказать нам, как они видят способ ускорить ее создание до такой степени, чтобы она заработала до 10 ноября, но я сомневаюсь в этом", – сказал один дипломат, знакомый с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что система EES должна заработать в Евросоюзе с 10 ноября.

Недавно пресс-секретарь Еврокомиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.