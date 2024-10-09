Нобелевскую премию по химии вручили "за предсказание структуры белков"

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год стали Дэвид Бейкер — "за вычислительный дизайн белков", а также Демис Хассабис и Джон Джампер "за предсказание структуры белков". Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

"Они взломали код удивительной структуры белков", - говорится в сообщении комитета.

В нем отмечается, что в своей работе лауреаты успешно использовали искусственный интеллект, чтобы предсказать структуру почти всех известных белков.

Дэвид Бейкер работает в Вашингтонском университете в Сиэтле (США), Демис Хассабис и Джон Джампер – в Google DeepMind в Лондоне (Великобритания).

10 октября назовут лауреата Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").