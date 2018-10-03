Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год

Высшая международная научная награда по химии за 2018 будет вручена Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту из США и британскому ученому Грегори Уинтеру. Об этом в среду, 3 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Нобелевская премия присуждена за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов (Фрэнсис Арнольд) и исследование пептидов и антител (Джордж Смит и Грегори Уинтер).