В Беларуси развернули более 10 пунктов наведения авиации

В Беларуси в рамках проводимой проверки ВВС и войск ПВО Вооруженных сил развернуты свыше 10 пунктов наведения авиации. Об этом заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

"В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача - управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - сказал начальник Генштаба ВС, которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, отработаны "вопросы противодействия авиации противника, отражения ударов средств воздушного нападения и решения других задач по прикрытию".

Муравейко утверждает, что военнослужащие оперативно восстановили навыки, "натренировались в оперативном принятии решений по выполнению задач, планово и качественно осуществляли наведение авиационных судов на воздушные цели".