В Италии ограничили работу китайского чат-бота DeepSeek

Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Итальянское управление по защите данных.
Ограничительная мера, принятая с целью защиты данных итальянских пользователей.
ANSA ранее сообщало, приложение DeepSeek исчезло из цифровых магазинов Google и Apple в Италии.
Также отмечалось, что при загрузке приложения навигация работает медленно.
В конце января итальянский регулятор запросил у DeepSeek информацию о персональных данных, которые собирают в приложении: из каких источников, для каких целей, на каком законном основании и хранят ли их в Китае.
Между тем во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek. Об этом сообщает Reuters.
В четверг французская служба по контролю за соблюдением конфиденциальности заявила, что опросит компанию DeepSeek, чат-бот которой стремительно стал популярным в мире.
Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и возможные риски для конфиденциальности пользователей.
"Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, которая предлагает чат-бота DeepSeek", – отметили в ведомстве.
ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.