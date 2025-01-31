В Италии ограничили работу китайского чат-бота DeepSeek

Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Итальянское управление по защите данных.

Ограничительная мера, принятая с целью защиты данных итальянских пользователей.

ANSA ранее сообщало, приложение DeepSeek исчезло из цифровых магазинов Google и Apple в Италии.

Также отмечалось, что при загрузке приложения навигация работает медленно.

В конце января итальянский регулятор запросил у DeepSeek информацию о персональных данных, которые собирают в приложении: из каких источников, для каких целей, на каком законном основании и хранят ли их в Китае.

Между тем во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek. Об этом сообщает Reuters.

В четверг французская служба по контролю за соблюдением конфиденциальности заявила, что опросит компанию DeepSeek, чат-бот которой стремительно стал популярным в мире.

Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и возможные риски для конфиденциальности пользователей.

"Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, которая предлагает чат-бота DeepSeek", – отметили в ведомстве.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.