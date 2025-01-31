Белстату не понравились данные ООН по Беларуси

Белстат сопоставил данные Глобальной базы ООН и Национальной платформы, в ходе которой выявил расхождения по отдельным показателям. Об этом сообщила глава Белстата Инна Медведева.

«В большинстве своем расхождения обусловлены использованием кастодиальными агентствами экспертных оценок и недостоверных источников информации. Взаимодействие с агентствами ООН дало свои результаты – признаны и размещены в Глобальной базе национальные данные по таким показателям, как материнская смертность, проживание населения в трущобах, доля женщин на руководящих должностях и другим показателям МОТ. Пересчитаны и максимально приближены к страновым оценочные данные о среднегодовой численности населения ряда кастодиальных агентств», - заявила Инна Медведева.