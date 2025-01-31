Лукашенко заговорил про ускорение интеллектуальной модернизации экономики

Лукашенко считает необходимым ускорить интеллектуальную модернизацию экономики. Об этом он заявил 31 января, вручая дипломы докторов науки и аттестаты профессоров научным и научно-педагогическим работникам.

"Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, сегодня наука означает независимость государства.

"Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни, активно продвигают новое мироустройство. И суровая правда жизни в том, что мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире", - заявил он.

Лукашенко озвучил намерение в ближайшее время встретится в Национальной академии наук с научной общественностью и предметно обсудить вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой.

"Но хочу еще раз четко обозначить мою позицию. Наш приоритет - прикладные научные исследования в тех сферах, где у нас есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью. Под эти задачи мы всегда найдем средства и создадим самые благоприятные условия для ученых", - заверил пенсионер.