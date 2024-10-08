ЕС ввел новый санкционный режим против РФ за дестабилизирующую деятельность

Совет ЕС утвердил во вторник новый режим санкций в отношении РФ за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов.

"Совет сегодня учредил новые юридические рамки для ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В документе поясняется, что "эти новые санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике, которые (...) подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".

В сообщении совета перечисляются различные гибридные угрозы, к которым, в частности, отнесены "подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов (...), использование скоординированной дезинформации (...), вредоносная кибердеятельность" и другие "дестабилизирующие действия".

Это решение совета основано на предложении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, говорится в сообщении.

"Согласно этим новым юридическим рамкам, активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им средства", - сказано в коммюнике.

Кроме того, физическим лицам также будут запрещены поездки, в том числе транзитом, через территорию ЕС.