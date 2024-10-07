Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Об этом объявили в понедельник в нобелевском комитете.

Награда присуждена за "открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

Их новаторское открытие обнаружило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и функционирования организмов.

В 2023 году премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19.