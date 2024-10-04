ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку баллистических ракет России

Европейский Союз разрабатывает новые санкции против Ирана в ответ на поставку России баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Под санкции попадут более десятка лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании.

Окончательное решение о введении санкций Европейский Союз планирует принять до проведения очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября, пишет Bloomberg.

Ограничения Евросоюза станут первым ответом на поставку ракет и сейчас рассматриваются дополнительные списки.

По оценкам США и Европы, Иран поставил баллистические ракеты в Россию в сентябре. Это послужило основанием для введения первого пакета санкций со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.