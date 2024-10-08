Последнее обновление: 08.10.2024 12:38

Свыше 2,5 тыс. машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Ситуация на границе остается напряженной: более 2500 машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 самым загруженным направлением остается литовское — 1250 грузовиков. За сутки в Литву проследовало 35% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 108 фур из 500 возможных», - говорится в сообщении ведомства.

В очереди на въезд в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) находятся 750 большегрузов. Cопредельная сторона приняла на свою территорию 51% транспорта от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 52% грузовиков.

Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) — 190 легковушек. Его контрольные службы оформили 36% авто.

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