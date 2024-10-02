Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Саудиты могут обвалить цены на нефть до $50 за баррель

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бин Салман во время телефонной конференции на прошлой неделе предупредил других производителей, что цены могут упасть до $50 за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства. Об этом сообщили представители ОПЕК.

По словам делегатов ОПЕК, которые присутствовали во время звонка, он особенно отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день, пишет The Wall Streer Journal.

Саудовское послание было таким: "Нет смысла увеличивать объемы производства, если для них нет места на рынке. Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+", - сказал один из делегатов.

Ключевые члены альянса, в который входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, планируют обсудить возможность смягчения ограничений на производство в декабре во время онлайн-встречи в среду.

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