Последнее обновление: 06.12.2018 18:54

Саудовская Аравия: Решение о сокращении добычи нефти пока не принято

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в четверг, что решение о сокращении добычи нефти пока не принято, добавив, что вопрос заключается в том, на какой объем сокращений готова пойти Россия и когда это произойдет.

Аль-Фалих сказал на саммите ОПЕК в Вене, что нефтедобытчики рассматривают все варианты, в том числе отказ от сделки, при этом выразив надежду на заключение соглашения к концу пятницы.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии назвал достаточным сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал, что Тегеран не присоединится к сокращению добычи до тех пор, пока с него не будут сняты санкции США.

Зангане также сказал, что Россия внесет свою долю в сокращение добычи, назвав это лишь вопросом времени.

В преддверии начала встречи ОПЕК в четверг делегаты сообщили, что объем планируемого организацией сокращения нефтедобычи фактически будет зависеть от вклада России, не входящей в картель.

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