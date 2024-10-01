В Казахстане закрыли 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).

В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.

Кроме того, за этот период специалисты агентства заблокировали 5500 нелегальных онлайн-обменников, которые работали без лицензии.

Зарегистрировано девять дел в отношении «серых» майнеров, изъято почти 4000 устройств для добычи криптовалют.

Напомним, на начало августа власти Казахстана пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75,4 млн.

Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами Казахстана, РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.