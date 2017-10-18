Казахстан выпустит криптовалюту, обеспеченную 2-3 млрд в евро-эквиваленте

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и инвестиционная компания EXANTE подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе платформы Stasis будет создана новая криптовалюта, обеспеченная традиционными финансовыми активами.

«Данный актив будет выступать как защитный актив для рынка криптовалют по аналогии с государственными облигациями США для глобального рынка акций», - сказал сооснователь и гендиректор Stasis Григорий Клумов, которого цитирует ForkLog .

По прогнозам экспертов, предполагаемая капитализация нового криптоактива составит порядка 2-3 млрд в евро-эквиваленте. По информации интернет-издания, в будущем компания EXANTE намерена сотрудничать с другими государственными финансовыми институтами.