Последнее обновление: 18.10.2017 18:05

Казахстан выпустит криптовалюту, обеспеченную 2-3 млрд в евро-эквиваленте

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и инвестиционная компания EXANTE подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе платформы Stasis будет создана новая криптовалюта, обеспеченная традиционными финансовыми активами.

«Данный актив будет выступать как защитный актив для рынка криптовалют по аналогии с государственными облигациями США для глобального рынка акций», - сказал сооснователь и гендиректор Stasis Григорий Клумов, которого цитирует ForkLog .

По прогнозам экспертов, предполагаемая капитализация нового криптоактива составит порядка 2-3 млрд в евро-эквиваленте. По информации интернет-издания, в будущем компания EXANTE намерена сотрудничать с другими государственными финансовыми институтами.

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