Последнее обновление: 26.09.2024 15:08

Лукашенко назначил новых замминистров, директоров предприятий и региональных руководителей

Лукашенко 26 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Лукашенко дал согласие на назначение:

Александра Ломского - первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

Дениса Езерского - заместителем министра информации;

Светланы Еськовой - заместителем министра по налогам и сборам;

Дениса Бакея - заместителем министра промышленности;

Татьяны Рускевич - заместителем министра связи и информатизации;

Валентины Якимович - заместителем министра юстиции;

Сергея Авраменко - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод";

Андрея Панченко - генеральным директором ГПО электроэнергетики "Белэнерго";

Ивана Демидова - генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов - генеральным директором ОАО "Белвторчермет";

Алексея Героева - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;

Павла Силивончика - председателем Калинковичского райисполкома;

Романа Сергуна - председателем Ветковского райисполкома;

Александра Версоцкого - председателем Лидского райисполкома;

Андрея Грицкевича - председателем Свислочского райисполкома;

Василия Шлыка - председателем Вороновского райисполкома;

Андрея Ратомского - председателем Несвижского райисполкома;

Николая Парамонова - председателем Смолевичского райисполкома;

Виктора Пугача - председателем Климовичского райисполкома;

Дмитрия Мудрогелова - председателем Могилевского райисполкома;

Юрия Блахина - председателем Мстиславского райисполкома;

Марины Згорской - главой администрации Ленинского района Бобруйска;

Ольги Горловой - ректором УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины";

Александра Липницкого - начальником главного управления информационной политики и общественного развития своей администрации;

Глеба Шульмана - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

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