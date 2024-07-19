Лукашенко назначил своих представителей в областях и Минске

Лукашенко подписал распоряжение о назначении своих уполномоченных представителей в областях и Минске, сообщает его пресс-служба.

Уполномоченными представителями Лукашенко в Брестской области назначены первый заместитель главы администрации Наталья Петкевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;

В Витебской области - председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;

В Гомельской области - управляющий делами Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак;

В Гродненской области - государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

В Минской области - заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;

В Могилевской области - глава администрации Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;

В Минске - Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.