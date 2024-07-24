В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь составил 2,9 млрд рублей

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь 2024 года составил 2893,8 млн рублей.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 18,9%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,9%, государственная составляет 10,2%, иностранная – 1%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий - 44,1%, специальные строительные работы - 34,4%, гражданское строительство - 21,5%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 32,4%.