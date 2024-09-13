Цена золота обновила рекорд

Цена золота в ходе торгов в пятницу превысила $2560 за унцию и обновила исторический максимум на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Этому способствовали также последние экономические данные, которые усилили ожидания более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы на заседании, которое состоится на следующей неделе.

Практически никто не сомневается, что Федрезерв снизит процентные ставки по итогам сентябрьской встречи руководства. При этом трейдеры оценивают более чем в 40% вероятность того, что базовая ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов, по данным CME FedWatch.

Однако "денежно-кредитная политика, связанная с данными по инфляции, - это только часть истории", полагает управляющий партнер Altavest Майкл Армбрустер. "Высок глобальный интерес к физическому золоту", - заявил он изданию MarketWatch.

По его словам, недавний опрос показал, что центральные банки мира увеличивают вложения в золото и сокращают резервы в долларах США.

"Многотриллионный дефицит федерального бюджета США стимулирует инфляцию и обесценивает нашу валюту", - считает Армбрустер.

Сентябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются в районе $2568 за унцию, что на 0,4% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Аналитики Goldman Sachs Research прогнозируют, что драгметалл может подорожать до $2700 за унцию в начале 2025 года благодаря снижению ставок в США и спроса на золото со стороны ЦБ стран emerging market.