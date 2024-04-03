Цены на золото продолжают обновлять рекорды

Повышательная динамика на мировом рынке золота сохраняется, и цены продолжают обновлять исторические максимумы. Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов в среду выросли на 0,6% - до $2294,5 за унцию.

В марте драгметалл прибавил в цене 8,9%, а по итогам всего первого квартала подорожал на 8%. С начала текущего года прирост составляет 10,5%, передает Интерфакс.

Старший рыночный аналитик Pepperstone Майкл Браун полагает, что нарастающая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, способствовала подъему спроса на золото, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок уже в этом году, хотя вероятное время первого такого шага переносится, по прогнозам аналитиков, на июль.

Несмотря на падение на рынках акций и облигаций, золото за последние пять дней подорожало на 3,5%.

"Золото продолжает бросать вызов гравитации, - отмечает аналитик брокерской компании XM Ахиллеас Георгопулос. - Оно демонстрирует беспрецедентную силу и способно расти при любом рыночном сценарии".

По его словам, снижение курса доллара могло стать "фактором движения вверх во вторник, но золото росло даже в дни, когда доллар был позитивным". "Это еще один признак того, что в игру вовлечены другие силы, такие как сильный покупательский аппетит со стороны ряда государств, пытающихся диверсифицировать свои долларовые активы", - полагает эксперт.