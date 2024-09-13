Харрис увеличила отрыв от Трампа после дебатов

На общенациональном уровне вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов – 47% против 42% – за менее чем два месяца до президентских выборов. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Отмечается, что Харрис увеличила отрыв в общенациональном рейтинге от Трампа после президентских дебатов, в которых, по мнению большинства респондентов, она победила.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos вице-президент от Демократической партии опережала оппонента на четыре пункта.

Среди избирателей, которые сказали, что слышали хотя бы что-то о президентских дебатах, 53% опрошенных сказали, что победила Харрис, а 24% – что победил Трамп.

Кроме того, около 52% респондентов Reuters/Ipsos сказали, что Трамп на дебатах запинался и не имел убедительного вида, тогда как то же самое о Харрис сказал только 21%.

Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате.