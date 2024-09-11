Последнее обновление: 11.09.2024 13:39

Большинство зрителей дебатов в США считают, что Харрис выступила лучше

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Камалой Харрис и Дональдом Трампом во вторник, в соотношении 63% к 37% считают, что Харрис выступила лучше. Об этом свидетельствует опрос зрителей дебатов, проведенный SSRS для CNN.

До дебатов те же избиратели были равномерно разделены относительно того, кто из кандидатов выступит сильнее: 50% считали, что Харрис, а 50% – что Трамп.

Результаты опроса отражают мнения о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Зрители дебатов, участвовавшие в опросе, на 6 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической.

Но эти результаты знаменуют собой сдвиг по сравнению с июнем, когда избиратели, смотревшие дебаты между Трампом и Джо Байденом, в соотношении 67% к 33% сказали, что Трамп превзошел своего соперника от Демократической партии.

Опрос проводили с помощью текстовых сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты во вторник.



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