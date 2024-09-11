Беспилотники атаковали Мурманскую область. Об этом сообщил 11 сентября глава региона Андрей Чибис.

Он призвал население "с пониманием" отнестись к ограничениям.

По данным Telegram-канала Baza, три неизвестных беспилотника были обнаружены в районе города Североморск, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

После этого, по данным канала, на всей территории Кольского полуострова, включая города Мурманск и Апатиты, были введены ограничения на полеты.

По информации Telegram-канала Shot, предположительно, дроны пытались атаковать аэродром "Оленья". На нем базируется российская военная авиация, которая задействована в ракетных ударах по Украине.