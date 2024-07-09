Последнее обновление: 09.07.2024 13:13

Беспилотники сегодня ночью атаковали пять областей РФ

Беспилотники атаковали Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Белгородскую и Ростовскую области.

По информации главы Ростовской области Василия Голубева, атака нескольких десятков дронов началась около 2 часов ночи.

"В результате в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", - написал Голубев.

Еще "несколько воздушных целей" было сбито на подлете к Белгороду, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Позднее еще два человека были ранены при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка, сообщил Гладков. В нескольких населенных пунктах области произошло аварийное отключение электроэнергии.

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков произошли пожары на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Власти Воронежской и Астраханской области также отчитались об уничтожении ночью "нескольких БПЛА самолетного типа". По их словам, жертв не было.



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