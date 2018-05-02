Последнее обновление: 02.05.2018 18:21

Украина перечислила МВФ $80,7 млн

Украина 1 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) $80,7 млн регулярных платежей. Об этом "Украинским новостям" сообщил представитель Нацбанка.

1 мая был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или $80,7 млн в эквиваленте.

Платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges (регулярные платежи).

В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на $17,01 млрд, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму $3,19 млрд.

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