ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий годы

ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с по сравнению с предполагавшимся ранее ростом в 2,11 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете альянса.

Теперь ожидается, что в 2024 году мировое потребление составит 104,24 млн б/с.

Аналитики подчеркивают, что даже 2 млн б/с все равно существенно выше доковидного среднего уровня роста в 1,4 млн б/с. Страны ОЭСР, как ожидается, увеличат потребление на 0,1 млн б/с - только за счет американского континента, страны, не входящие в ОЭСР, нарастят потребления на 1,8 млн б/с, в основном за счет Китая.

Прогнозируется, что в четвертом квартале 2024 года потребление нефти вырастет до 105,6 млн б/с, поддерживаемое за счет авиационного сектора и перевозок, включая грузовиками, а также повышения активности в промышленном, сельскохозяйственном и строительном секторах. Также спрос повысится за счет вводимых НПЗ в Китае и на Ближнем Востоке.

В 2025 году ОПЕК ожидает роста спроса на нефть на 1,74 млн б/с - до 105,99 млн б/с, в то время как ранее прогноз был 1,78 млн б/с. Страны ОЭСР увеличат потребление на 0,1 млн б/с, остальные - на 1,6 млн б/с.

Предварительные данные за июль показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 11,7 млн баррелей - до 2,815 млрд барр. Это на 5,2 млн баррелей меньше, чем в июле 2023 года, на 99,2 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 153,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).В частности, запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей, до 1,35 млрд баррелей, нефтепродуктов - на 6,6 млн баррелей, до 1,466 млрд баррелей.