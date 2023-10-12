ОПЕК опять сохранила оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

Аналитики альянса слегка повысили оценку по спросу в 2022-м - на 10 тыс. б/с, до 99,63 млн б/с, сохранив при этом ожидания по итогам 2023 и 2024 годов на уровне 102,06 млн б/с и 104,31 млн б/с соответственно.

Оценка спроса на нефть в I кв. 2023 года была понижена на 150 тыс. б/с, до 101,54 млн б/с, в IV кв. - на 50 тыс. б/с, до 103,13 млн б/с, но повышена на II кв. - на 90 тыс. б/с, до 101,35 млн б/с, и III кв. - на 110 тыс. б/с, до 102,17 млн б/с.

Прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР в 2023 год был понижен на 310 тыс. б/с, до 45,81 млн б/с, рост к предыдущему году составит всего 89 тыс. б/с, пишет Интерфакс.

Прогноз спроса в странах не-ОЭСР в 2023 году повышен на аналогичные 310 тыс. б/с, до 56,25 млн б/с. Рост к предыдущему году составит 2,35 млн б/с. Наибольший вклад вносит Китай, где потребление вырастет, по оценке ОПЕК, на 1,07 млн б/с, до 16,02 млн б/с (оценка в предыдущем отчете - 15,82 млн б/с).

Страны не-ОЭСР останутся основным драйвером роста мирового спроса на нефть и в 2024 году, на их долю придется около 2 млн б/с. При этом наибольший вклад внесут Китай и Индия, где прогнозируется рост спроса на 580 тыс. б/с и 220 тыс. б/с соответственно.

В свою очередь в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет в 2024 году на 260 тыс. б/с и составит 46,4 млн б/с. Ожидается, что спрос в США превысит допандемийный уровень и достигнет 20,37 млн б/с (предыдущая оценка - 20,51 млн б/с) за счет восстановления производства авиакеросина и роста спроса на бензин и легкие дистилляты. В то же время, потребление в странах ОЭСР в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе останется ниже допандемийного уровня - 13,5 млн б/с и 7,4 млн б/с. Аналитики ОПЕК связывают это с замедлением экономической активности в регионах и сохраняющимися трудностями в логистике, особенно в Европе.

Предварительные данные за август показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 11 млн баррелей - до 2,803 млрд барр. Таким образом, они были на 182 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились на 26 млн баррелей - до 1,348 млрд барр., а нефтепродуктов - увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 15 млн баррелей, до 1,455 млрд барр.