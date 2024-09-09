Последнее обновление: 09.09.2024 09:32

Израиль атаковал завод по производству химического оружия в Сирии

Израиль нанес удары по району Хама недалеко от сирийского города Масиаф.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники, целью удара был исследовательский центр, где, вероятно, производится химическое оружие.

Сирийские государственные СМИ заявили о погибших и раненых, отметив, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам двух источников в региональной разведке, удары были направлены на крупный военный научно-исследовательский центр вблизи Масиафа, где, как считается, работают иранские военные эксперты по производству оружия.

Израиль, обычно не комментирующий свои действия в Сирии, на этот раз также воздержался от заявлений. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Израиль усилил свои удары по целям, связанным с поддерживаемыми Ираном силами в Сирии, а также по сирийской ПВО и армейским подразделениям.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование