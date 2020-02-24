Армия Израиля нанесла ракетные удары по Дамаску

Израиль нанес авиаудары по сирийскому Дамаску, сообщается на странице ведомства в Twitter. Кроме того, израильские военные нанесли удар по сектору Газа, откуда ранее были запущены ракеты в сторону Израиля.

«Мы только что нанесли удары по террористическим объектам «Исламского джихада» в Сирии и в Газе в ответ на ракетные обстрелы по израильским мирным жителям сегодня», — сказано в сообщении израильской армии.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных объясняет удар по Дамаску тем, что к югу от сирийской столицы находился опорный пункт «Исламского джихада», где в том числе производились ракеты, которые запускались по территории Израиля.

В свою очередь сирийское правительственное агентство SANA сообщило о том, что в ходе израильского обстрела большинство выпущенных по Дамаску ракет было уничтожено, передает РБК.

Сирийцы выложили видеозаписи уничтожения ракет, не уточнив при этом, сколько всего снарядов удалось сбить.

Ранее израильские военные зафиксировали запуск 21 ракеты со стороны сектора Газа. Уточнялось, 13 из ракет были сбиты системами ПВО.