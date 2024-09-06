Украина продолжает выходить из соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из двух решений Совета глав правительств СНГ о финансировании органов Содружества. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, Украина вышла из решения Совета глав правительств СНГ "О внесении изменений в положение о едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств - участников Содружества Независимых Государств", подписанного 23 мая 2008 года в Минске, и решения Совета глав правительств СНГ "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Содружества Независимых Государств, регламентирующих порядок финансирования органов СНГ", подписанного 30 мая 2012 года в Ашхабаде.

Кроме того, Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области технического переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава, подписанного 9 сентября 1994 года в Москве, о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов, подписанного 23 декабря 1993 года в Ашхабаде, и о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств - участников Содружества, Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, подписанного 12 марта 1993 года в Москве.