Последнее обновление: 24.04.2019 14:57

Киев вышел из соглашения о сохранении секретов созданных в СССР изобретений

Кабинет министров Украины на заседании в среду прекратил действие соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений было подписано 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Беларусью, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном.

В соглашении стороны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях,.. созданных в бывшем СССР". Также стороны обязались при рассекречивании секретных изобретений руководствоваться правилами, прописанными в данном соглашении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам". В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

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