На севере Китая обнаружено месторождение молибденовых руд с запасом 100 млн тонн

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружено крупное месторождение молибденовых руд, запасы которого оцениваются в 100 млн тонн.

Месторождение редких металлов расположено в хошуне Вэннютэ города Чифэн. По данным Управления природных ресурсов города Чифэн, в рудном теле также содержится много других металлических минералов, включая серебро, золото, цинк, свинец и медь, пишет Синьхуа.

Молибден может быть добавлен для повышения твердости и ударной вязкости легированной стали, а соединения молибдена широко используются в производстве химических реактивов, лекарств, топлива и смазочных материалов.

Чифэн называют "китайской столицей цветных металлов" за его огромные запасы свинца, цинка, олова, золота, серебра и других металлов.