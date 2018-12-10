В центральной части Китая обнаружено крупное месторождение серебра

Китайские геологи обнаружили в провинции Хэнань, расположенной в центральный части КНР, крупное месторождение серебра. Его запасы оцениваются не менее чем в 1500 тонн.

Это месторождение находится в уезде Лонин и является частью рудного района Чжунхэ, который располагает запасами в 280 тыс. тонн свинца и 320 тыс. тонн цинка, сообщили в Управлении геологоразведки и разработки полезных ископаемых провинции Хэнань, пишет агентство "Синьхуа".

Ранее в уезде Тунбай провинции Хэнань было обнаружено месторождение серебра с запасами в 2661 тонну.