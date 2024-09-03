Минобороны Польши анонсировало крупные контракты на поставку оружия

В Польше планируют подписать дополнительные контракты на 2 млрд злотых (около $516 млн) на поставку оружия. Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время открытия Международной выставки оборонной промышленности в Кельце.

Среди них - завершение разработки систем Narew и Wisła, систем радиолокации или инвестиции в иностранных партнеров, сообщает RMF24.

На выставке, по данным журналистов, также был представлен каталог польской оружейной продукции, который будет использоваться для продвижения техники, произведенной в Польше за рубежом.

Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году.