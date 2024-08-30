В РФ хотят провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры предлагает провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщила пресс-служба министерства, эксперимент пройдет в два этапа. В рамках первого этапа иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. На втором этапе для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

"Для посещения России в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы на оформление визы, включая анкету с фотографией. Порядок оформления визы останется прежним", - говорится в проекте постановления.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

"Если эксперимент будет признан успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе", - сказали в Минцифры.