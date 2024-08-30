Безработица в Германии осталась в августе на уровне 6%

В августе безработица в Германии составила 6%. Об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Таким образом, она не изменилась по сравнению с июлем, оставшись на максимуме с мая 2021 года.

Количество безработных в Германии в этом месяце увеличилось на 2 тыс. до 2,801 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 16 тыс. и сохранение безработицы на уровне 6%.

Согласно пересмотренным данным, в июле количество безработных в стране увеличилось на 17 тыс., а не на 18 тыс., как сообщалось ранее.