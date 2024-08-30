Последнее обновление: 30.08.2024 14:59

Литва в 2026 году установит системы рентгеновского контроля на железнодорожных КПП

В Литве системы рентгеновского контроля будут установлены на приграничных железнодорожных станциях Кибартай (Нестеров на российской стороне) и Стасилай (Бенякони на белорусской стороне). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG).

«Системы рентгеновского контроля на железнодорожных станциях Кибартай и Стасилай установит строительная компания Conres LT почти за € 14 млн (без учета НДС). Дочерняя компания по управлению инфраструктурой «Литовских железных дорог» LTG Infra вместе с Таможенным департаментом, который будет финансировать покупку оборудования, подписали соответствующие договоры с Conres LT», - говорится в сообщении.

Рентгеновские установки, по словам генерального директора LTG Infra Витиса Жалимаса, сделают контроль на границе Литвы более эффективным.

«Кроме того, установленные системы рентгеновского контроля позволят ускорить таможенные процедуры, организовать досмотр без дополнительных затрат времени, маневрирования и занятия инфраструктуры, создавая максимальную скорость движения поездов по транспортному коридору», - добавил Жалимас.

Рентгеновское досмотровое оборудование будет проверять составы по всей длине и высоте. Сканирование будет происходить во время движения поезда, системы будут автоматически определять тип вагона и работать без перерыва.

Рентгеновские системы планируется установить ко второму кварталу 2026 года.



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