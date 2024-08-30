Эстония планирует зарабатывать на тюрьмах

Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы принесет Эстонии не менее €30 млн дохода в год. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста в интервью ERR.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста. В Эстонии работает три новые тюрьмы на 3000 заключенных и есть еще старая тюрьма в Таллинне, которая не функционирует.

Минюст подал в кабинет министров предложения, как оптимизировать тюремное хозяйство и сократить расходы на содержание тюрем.

Министерство предлагает три варианта: продажа тюрем, консервация и сдача в аренду. Продажу уже признали невыгодной, потому что тюрьмы трудно продать и придется увольнять персонал. Консервация будет стоить €10 млн расходов в год.

"Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета", – сказала Лийса-Ли Пакоста.

По словам министра, Эстония также хочет сохранить тюрьмы на случай возможного военного конфликта с Россией, чтобы удерживать в них военнопленных.

"Взятие военнопленных может означать, что нам есть кого обменять на эстонских людей", – сказала Пакоста.