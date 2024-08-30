Трамп снова пытается перенести дело о "порноденьгах" из Нью-Йорка в федеральный суд

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг подал ходатайство о вмешательстве федерального суда в уголовное дело о "порноденьгах", что является еще одной попыткой отсрочить оглашение приговора. Об этом сообщает AP.

Адвокаты Трампа обратились в федеральный суд в Манхэттене с ходатайством забрать дело у суда Нью-Йорка с аргументом, что это судебное разбирательство против экс-президента нарушает его конституционные права и конфликтует с решением Верховного суда США, который частично стал на сторону Трампа по делу о его роли в беспорядках под Капитолием.

Адвокаты Трампа еще на досудебном этапе пытались добиться рассмотрения именно в федеральном суде, и настаивают, что это обеспечит наиболее беспристрастное рассмотрение.

Если бы это удалось, адвокаты попытаются добиваться отмены дела на основании решения Верховного суда об иммунитете Трампа.

Они настаивают, что если же дело останется в суде Нью-Йорка и приговор объявят 18 сентября, как запланировано, это можно трактовать как вмешательство в выборы.

Ходатайство будет рассматривать тот же федеральный судья в Манхэттене, который уже отклонял запрос о переносе дела.

Тем временем нью-йоркский судья Хуан Мерчан, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа о выплате денег порнозвезде в обмен на сокрытие информации, рассматривает запрос Трампа о переносе оглашения приговора на какую-то дату после 5 ноября, а также об отмене вердикта в связи с решением Верховного суда.

Перед этим Мерчан в третий раз отклонил требование взять самоотвод.

Напомним, речь идет о деле, в котором Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату $130 тысяч порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.